棒球》桃園市獲U12組隊權 國手名單出爐！

華南金控盃少棒，桃園市擊敗台中市獲得冠軍。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕桃園市今天在華南金控盃，以5：4逆轉擊敗台中，獲得本屆U12組隊權，本屆2019年WBSC第5屆世界盃少棒錦標賽中華少棒代表隊名單出爐，將由桃市李國強擔任教練。

2019年WBSC第5屆世界盃少棒錦標賽中華少棒代表隊名單如下：

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執行教練：李國強（桃園市）

教 練：（2名）唐安（桃園市） 烏瑪斯‧索克魯曼（桃園市）

投 手（6-8名）： 陳楷升 （臺中市） 林丞宥 （臺中市）

張耀允 （桃園市） 蔡仲男 （南投縣）

許子承 （高雄市） 王佑恩 （臺東縣）

捕 手（2-3名）： 江庭毅 （臺中市） 全 叡 （南投縣）

內野手（5-6名）： 蔡韋辰 （桃園市） 吳翊睿 （桃園市）

黃天賜 （桃園市） 卡里路．曼格格 （南投縣）

朱育明 （高雄市） 余硯誠 （新北市）

外野手（4-5名）： 郭宸安 （臺中市） 吳菖育 （桃園市）

江宗駿 （新北市） 葉弘仁 （新竹縣）

以上共計：教練 3 名、選手 18名（桃園市5名、臺中市4名、南投縣3名、高雄市2名、新北市2名、 臺東縣1名、新竹縣1名 ）

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