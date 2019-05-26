中職》來台最慘一役 索沙慘遭桃猿豪華打線狙擊

索沙。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將索沙被譽為今年中職最強洋投，不過，今天面對Lamigo桃猿超豪華打線也沒轍，先發5.2局用了93球，被敲出9支安打，包含林泓育轟一發陽春砲，另有4K、3暴投、1保送，失6分其中4分責失，防禦率升至1.72，退場時悍將以4:6落後，索沙有可能承擔敗投。

2局上陳俊秀打擊造成三壘手蔣智賢接球失誤，朱育賢敲安，郭嚴文犧牲觸擊短打推進壘上跑者，形成一出局二、三壘有人，林立適時敲出高飛犧牲打，桃猿先馳得點以1:0領先。

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3局上桃猿攻勢再起，柏納帝那、藍寅倫、林泓育連續敲安先添得1分，索沙暴投再掉1分，朱育賢擊出1分打點安打，桃猿取得4:0領先，悍將下個半局先追回1分，4局下再得3分將比分扳平。

5局上林泓育轟陽春砲，下一棒陳俊秀擊出一壘安打，再靠索沙兩次暴投和捕手林宥穎傳三壘失誤再添1分。6局上索沙續投，被首棒打者林立敲安，接著連續解決廖健富和林承飛後退場。

林泓育。（記者劉信德攝）

這一場先發表現堪稱索沙來台最慘一役，其中投球局數最短，失分、暴投、被敲安打數都是單場最多。

本季索沙對桃猿先發2場，總計投13.2局失10分，其中8分責失，對戰防禦率高達5.27；索沙對中信兄弟先發4場拿3勝、防禦率0.87，對統一獅先發5場戰績4勝1敗、防禦率1.06，對戰表現超優質，唯獨對桃猿投不好。

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