田徑》楊俊瀚領軍「新F4」 樂勝泰國強敵奪400接力金牌

台灣４Ｘ１００接力隊魏泰陞（左起）、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣「新F4」楊俊瀚、王偉旭、鄭博宇及魏泰陞，今日在2019年台灣田徑公開賽男子400公尺接力決賽，以39秒05勝過勁敵泰國隊的39秒84，進帳金牌，即使無法再次刷新全國紀錄，但4人平均年齡僅21歲，未來值得期待。

楊俊瀚、王偉旭、鄭博宇皆為22歲，準備進入台灣體大就讀的魏泰陞才18歲，4人昨在預賽就飆出38秒76，刷新劉元凱、王文堂、梁澤敬、易緯鎮在2012年的38秒78，成功翻新全國紀錄。

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楊俊瀚、王偉旭、鄭博宇及魏泰陞歷經世界接力賽、日本大阪黃金大獎賽等大賽洗禮，成功推倒全國紀錄高牆。即使決賽無法再破紀錄，4人依舊有無限可能可以期待，屆時將在7月拿坡里世大運登場，期待能再破紀錄，力拚登上9月世錦賽及明年東京奧運，其中奧運門檻為38秒50。

台灣４Ｘ１００接力隊拿下金牌，圖為王偉旭交棒給楊俊瀚（記者林正堃攝）

台灣４Ｘ１００接力隊拿下金牌，圖為王偉旭交棒給楊俊瀚（記者林正堃攝）

王偉旭交棒給楊俊瀚，台灣４Ｘ１００接力隊拿下金牌（記者林正堃攝）

台灣４Ｘ１００接力隊魏泰陞（左起）、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇（記者林正堃攝）

台灣４Ｘ１００接力隊魏泰陞（左起）、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇（記者林正堃攝）

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