法網》費爸相隔4年重返法網開胡 紅土大滿貫直落3搶勝

費德爾直落三擊敗索內戈。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽點燃會內戰火！「高齡」37歲的費德爾（Roger Federer）寶刀未老，相隔4年紅土大滿貫首秀穩紮穩打，6：2、6：4、6：4輕取義大利無名小卒索內戈（Lorenzo Sonego），瑞士第3種子旗開得勝，安抵男單64強。

前世界球王費德爾較不擅長球速偏慢、底線對峙的紅土作戰，史上最多的20座大滿貫男單冠軍中，惟一法網封王早在2009年，且自2015年8強不敵同胞瓦林卡（Stan Wawrinka ）後，就沒現身巴黎羅蘭加洛斯，直到如今人氣極旺的費爸重返法網，遭遇排行73、年輕13歲的索內戈，臨場演出備受各界矚目。

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所謂「薑是老的辣」，老經驗費爸初登場也沒漏氣，優雅底線抽球與瀟灑單手反拍掌控節奏，連3盤都率先突破一路壓制，總計發出5記愛司、逼出11個破發點5度得逞，只花1小時41分鐘速戰速決，直落3給後生晚輩震撼教育。次輪費爸將與會內奏捷的「幸運輸家」、世界排名145的德國黑馬歐特（Oscar Otte）爭奪32強門票。

費德爾睽違4年再次重返法網，直落三擊敗索內戈前進64強。（美聯社）

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