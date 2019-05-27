MLB》中繼3局失4分 陳偉殷生涯800K達陣

陳偉殷今天中繼3局失4分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近日後援表現出色的馬林魚左投陳偉殷，今天在客場出戰國民時中繼登板，前2局無失分後，比賽因下雨中斷24分鐘，殷仔續投後節奏大亂，總計3局挨6安失4分，防禦率漲至9.33，馬林魚終場以6：9不敵國民，苦吞3連敗。

馬林魚先發投手史密斯（Caleb Smith）今寫下本季最慘一役，只投3局狂失5分，陳偉殷在4局下接替投球，投出三上三下穩住局面，第5局先是三振了倫登（Anthony Rendon），在2人出局後被肯德瑞克（Howie Kendrick）、多齊爾（Brian Dozier）連續敲安，攻占一三壘，多齊爾在靠著暴投上到二壘，所幸殷仔及時回穩，讓羅布列斯（Victor Robles）擊出內野飛球出局，化解危機。

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比賽進入6局時因雨延遲了24分鐘，陳偉殷仍續投，不過連挨兩支長打掉分，雖然三振了透納（Trea Turner）但仍無法止血，倫登在一三壘有人從陳偉殷手中擊出帶有2分打點的三壘安打，下一棒索托（Juan Soto）再補上一支高飛犧牲打，陳偉殷單局狂失4分。

陳偉殷此役投3局用58球，其中有40球是好球，被敲6安失4分，另有3次三振，防禦率為9.33，最快球速達93.4英哩（約150.3公里）。

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