MLB》耶利奇近4戰3響、50轟趕進度 伍德魯夫投打二刀流奪勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人在主場迎戰費城人，季前在廣告誇下海口單季50轟的去年國聯MVP耶利奇（Christian Yelich），開季就狂趕進度，近4場3轟，今天敲出本季第21轟，勇冠全聯盟，再加上先發投手伍德魯夫（Brandon Woodruff）繳出8局10K無失分的優質好投，釀酒人終場以9：1大勝，避免3連戰遭費城人橫掃。

耶利奇敲出本季第21轟。（美聯社）

釀酒人此役火力全開，全場狂掃12安，包括5發全壘打，以強攻轟垮對手，開路先鋒加梅爾（Ben Gamel）單場上演雙響砲，耶利奇在5局下敲出左外野陽春砲，才5月底耶利奇就已敲出21轟，單季50轟非夢事，其中17轟出現在主場，長程火力十分驚人，他目前也暫居國聯全壘打王寶座。

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釀酒人先發投手伍德魯夫投打俱佳，前5局完全壓制，沒有被敲出安打，也沒有投出保送讓人上壘，連續解決15名打者，直到第6局被克內普（Andrew Knapp）敲出陽春砲才破功，無緣挑戰無安打比賽和完全比賽，總計主投8局只被敲出1安無失分，另外飆出生涯單場新高的10次三振，隊史睽違11年再度有人達成8局最多被敲1安並投出10K以上的投手，上一位必須追溯到2008年短暫效力過釀酒人的沙巴西亞（CC Sabathia）。

伍德魯夫打擊表現也亮眼，3打數2安打，還打回2分打點，打擊率高達3成70，釀酒人終場以9：1大勝，他也收下本季第7勝。

伍德魯夫。（今日美國）

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