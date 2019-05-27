MLB》大谷高飛犧牲打建功 天使單局灌6分險勝遊騎兵（影音）

大谷雖然沒能敲安，不過靠著高飛犧牲打也為球隊敲回追平分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天繼續與遊騎兵進行系列賽第二戰，天使投打「二刀流」大谷翔平今同樣扛先發3棒指定打擊，他今雖然3打數沒安打，連續上壘場次也中斷，不過7局下高飛犧牲打卻為球隊敲回追平分，天使最終以7：6險勝遊騎兵。

此役天使開局就靠著強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的陽春砲先馳得點領先，不過4局上，遊騎兵韓籍球星秋信守也回敬全壘打將比分追平；潘斯（Hunter Pence）上來再敲出個人本季第11轟，這發陽春砲也替遊騎兵取得1分領先。

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楚奧特開轟幫助天使先馳得點。（今日美國）

遊騎兵秋信守開轟。（法新社）

6局上天使換投後，中繼登板的柯爾（Taylor Cole）卻放火，在三振掉秋信守後，先讓安祖斯（Elvis Andrus）靠著失誤上壘，又被敲出3支安打，讓遊騎兵吃下3分大局，一口氣把比分拉開到5：1。

7局下，天使終於吹起反攻號角，佛列契（David Fletcher）率先敲安上壘後，遊騎兵換上斯普林斯（Jeffrey Springs）中繼後卻大爆炸，連續被敲出4支安打，先追回3分。

而前3打席都沒能敲安的大谷，與投手纏鬥7球後敲出中外野高飛犧牲打，送回重要追平分。而遊騎兵隨後又發生2次捕逸和1次失誤，讓天使在這個半局狂灌6分逆轉戰局。9局上遊騎兵靠著秋信守的長打追回1分，不過後繼無力，天使最後就在驚濤駭浪中以7：6收下勝利。

中斷連續上壘場次的大谷，日前在投手部分的練習雖然大有斬獲，不過包含今天3打數無安打，近5場17打數僅敲出2安，傷癒復出至今打擊率2成26、2轟、9打點，似乎還在尋找去年的好手感。

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