高球》短暫返台調整獲成效 徐薇淩純絲錦標賽獲第5名

台灣女將徐薇淩再度上演獵鷹秀，繳出66桿，並以總桿270桿拿下第5名。（法新社）

〔記者粘藐云／台北報導〕LPGA純絲錦標賽最後一輪，台灣女將徐薇淩再度上演獵鷹秀，繳出66桿，並以總桿270桿拿下第5名，她表示，對於這週的表現很滿意，心理及各方面都進步很多。

徐薇淩在今年開季澳洲公開賽拿下第3名後，意外陷入小低潮，打了8場比賽，排名都在40名之後。5月初的美迪惠爾錦標賽結束後，她曾短暫回台休息，重新調整腳步，本週表現回穩，一度有問鼎冠軍的機會。

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今日賽前，徐薇淩以4桿之差小幅落後領先的日本畑岡奈紗，今一開賽她在第3洞成功射下老鷹，下一洞也抓下博蒂，有個不錯的開局，雖在第15洞出現亂流吞下雙柏忌，下一洞馬上回穩再抓下搏蒂。

台灣女將徐薇淩。（法新社）

總計徐薇淩今共抓下1老鷹、7博蒂、2柏忌和1次雙柏忌，打出低於標準桿5桿的66桿，且此回合一度衝上並列第2，頗有問鼎冠軍的氣勢，她笑說：「今天一度打到覺得我要去拿冠軍了。」

5月中短暫返台調整，徐薇淩認為，回到台灣才真的有休息的感覺，「之前把自己逼得蠻緊的，回台灣和朋友、體能教練聊天，讓我更清楚自己要做的是什麼，心情也安定許多。」

本週賽事，徐薇淩共射下4隻老鷹，是她生涯獵下最多老鷹的一次，即便比賽期間也吞下雙柏忌，表現有所起伏，但她認為，能在發生失誤後，重新調整好自己，做好該做的事情，用平靜的心態去面對不同狀況，是令她最開心的事。

另一台將錢珮芸，最後一輪可惜沒能維持手感，繳出2博蒂、苦吞4柏忌和1次雙柏忌，繳出75桿，最終以總桿281桿，並列第49名。

徐薇淩本週賽事，共射下4隻老鷹，是她生涯獵下最多老鷹的一次。（法新社）

錢珮芸。（資料照，記者趙新天攝）

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