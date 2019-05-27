中職》動紫趴王者之聲 嘻哈天王潘瑋柏壓軸登場

新光動紫趴王者之聲壓軸，週六天王巨星潘瑋柏登場。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo全猿主場主題趴「新光動紫趴」將於5月31日（五）至6月2日（日）登場。熊熊燃燒的動紫火焰照亮黑夜、棒球與音樂祭完美結合，6月1日（六）動紫繁星宇宙登場，壓軸王者之聲參戰者今揭曉，流行音樂嘻哈天王潘瑋柏將來到全猿主場開唱。

潘瑋柏十八年來在兩岸三地藝能界樹立起黃金地位，個人作品無論是流行音樂或是嘻哈饒舌歌曲皆世界傳唱，而且能歌善舞進而演的潘瑋柏在2011年憑藉電視劇《愛無限》更是勇奪金鐘男主角獎，是全能型最閃亮的天王巨星。

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潘瑋柏在2018年全球流行音樂金榜拿下年度最佳唱跳歌手、年度最受歡迎男歌手，Hito流行音樂獎頒獎典禮咪咕音樂最佳人氣獎、Hito唱跳歌手、Hito Star全能藝人，近年更在超人氣嘻哈選秀節目中國新說唱擔任製作導師，人氣指數爆棚，目前2019 Alpha Coming Home巡迴演唱會也持續在各地進行中。

本次在巡迴演出之際抽空回到台灣並首度前進棒球場，潘瑋柏顯得非常興奮，第一次在台灣以棒球賽後表演的方式與球迷和歌迷朋友見面，潘瑋柏覺得很新鮮，「敬請期待棒球場上的潘瑋柏會帶來什麼表演吧！」他笑説。

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