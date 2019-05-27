MLB》洋基勝投王遭狙擊 挨4轟掉7分均寫生涯新高（影音）

暫居大聯盟勝投王的傑曼壓不住皇家打線，5局挨4轟狂掉7分，寫下目前生涯最慘紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基繼續做客戰皇家，此役推出以9勝暫居大聯盟勝投王的26歲傑曼（Domingo German）掛帥先發，想不到他今竟壓不住皇家打線，主投5局挨4轟狂掉7分，洋基打線雖然在比賽後半爆發，不過皇家靠著梅瑞菲德（Whit Merrifield）延長賽的再見安打，最終仍以8：7擊敗洋基。

傑曼首局就霸氣飆2K讓皇家打者三上三下，洋基也在2局上先馳得點，不過下個半局傑曼先三振掉戈登（Alex Gordon）後，連續被敲出兩安，接著飆出單局第2K，卻被馬度納多（Martin Maldonado）逮中一棒轟出左外野三分砲，最後K掉漢彌爾頓（Billy Hamilton）辛苦抓下最後一個出局數，不過洋基已經變成1：3落後。

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馬度納多轟出三分砲。（美聯社）

第3局傑曼稍微回穩，雖然一出局時隊友發生守備失誤，但仍穩穩抓下最後兩個出局數，安全下莊；不過第4局抓下2出局後卻又遭遇亂流，被歐賀恩（Ryan O'Hearn）轟出陽春砲再掉1分。第5局續投控球依舊沒有好轉，小孟德西（Raul Mondesi）先敲出2壘安打，多齊爾（Hunter Dozier）、索勒（Jorge Soler）又「背靠背」分別開轟，單局再掉3分。

索勒「背靠背」開轟陽春砲。（法新社）

6局上洋基終於吹起反攻號角，2出局後希克斯（Aaron Hicks）靠失誤上壘，桑契斯（Gary Sanchez）敲出安打上壘後，托瑞斯（Gleyber Torres）再一棒掃出3分砲；9局上洋基攻勢再起，趁皇家後援甘迺迪（Ian Kennedy）放火，敲出4支安打，一舉把比數追平，兩隊7：7握手進入延長賽。

托瑞斯掃出3分砲。（今日美國）

沒想到10局下，洋基推出霍德（Jonathan Holder），卻在2出局二壘有人的情況下，被皇家梅瑞菲德（Whit Merrifield）敲出再見安打，最終洋基就以7：8不敵皇家。

由於兩屆明星投手塞維里諾（Luis Severino）因背闊肌拉傷，可能要到下半季才能復出，傑曼一肩扛起先發大任近6戰全勝，以9勝獨居大聯盟勝投排行榜首位，沒想到今卻遭狙擊，雖然靠著隊友後半段火力支援逃過敗投，不過單場挨了4轟、失7分，2項都寫下個人生涯最高，防禦率也上升到3.43。

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