中華職棒30週年特展，暑假前進高雄科工館。（中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕「中華職棒30週年特展-無人出局」去年底在台北華山藝文特區開展，獲廣大球迷朋友好評，自7月13日起（六），將移往高雄國立科學工藝博物館第一特展廳展出，展期至12月15日（日）止，5月27日起預售套票熱身開賣。

去年首度亮相的「中華職棒30週年特展-無人出局」，創下超過40,000人次入場的佳績，展覽除了展出中華職棒經歷30年歲月的許多紀錄，還有更多職棒史上經典賽事精彩回顧、職棒經典OB球員與現役球員珍貴的文物與收藏、30年來球團演變的點滴，以及許多鐵粉球迷自職棒元年以來的珍貴收藏等都將精選展現，這些不到現場就看不到的超重量級經典棒球文物，還有結合科技的VR、AR互動體驗區，體驗超真實的視聽感受。

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7月13日 （六） 至12月15日（日），於高雄國立科學工藝博物館第一特展廳展出。5月27日起預售熱身開跑，特別推出「無人出局文件夾票組」，包含1張票＋無人出局分頁式文件夾一個，只要250元；「龍獅虎象一卡通票組，包含1張票＋龍獅虎象一卡通一個，只要450元。

另外單張預售票只要199元，5月27日起在博客來售票網、全家娛樂網及ibon開賣，除此以外，6月3日起將推出限量「無人出局紙相機雙人票組」，包含2張票＋無人出局紙可拍一台，只要1599元。

主辦單位為了讓球迷前往高雄展覽更便利，特別與台灣高鐵合作推出「高鐵優惠套票」，讓球迷朋友可用約85折購買高鐵標準車廂來回車票，並搭配「無人出局優惠套票」只要300元，套票包含1張票＋VR體驗券1張＋AR體驗券1張。「高鐵優惠套票」於6月19日起，在ibon網站限定開賣，7月12日前購票即加贈無人出局分頁式文件夾以及職棒元年首日票根書籤，預售套票價值550元。

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