MLB》名人堂之子同場猛打賞 小比吉歐首安首轟出爐

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天在主場迎戰教士，兩位名人堂球星之子同場先發都繳出猛打賞，頭號新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）單場3安，小比吉歐（Cavan Biggio）也有3安表現，大聯盟生涯首安、首轟、首打點一次出爐，藍鳥上演4轟煙火秀，史摩克（Justin Smoak）單場雙響砲，灌進5分打點，終場以10：1大勝教士。

小葛雷諾（右）與小比吉歐同場繳出生涯首場3安猛打賞。（法新社）

名人堂球星比吉歐（Craig Biggio）的兒子小比吉歐前日升上大聯盟，與同為名將之子的小葛雷諾同場先發出賽，寫下大聯盟史上頭一遭。

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不過小比吉歐大聯盟生涯前2戰6打數吞下3K，首安遲遲未出爐，但今天2局下首打席就從教士先發厄林（Robbie Erlin）手中擊出首安，4局下再跟小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）背靠背開轟，大聯盟生涯首轟、首打點也出爐，5局下再擊出帶有1分打點的中外野安打，此役4支3，包括1轟，另有2分打點，打擊率升為3成。

另一位名將之子小葛雷諾也有好表現，5打數3安打，繳出生涯首場猛打賞，打擊率升至2成42，藍鳥此役敲出17安含4轟，史摩克單場雙響砲灌5打點，小古利爾繳出4安鐵支表現，包括1轟和2打點，藍鳥終場以10：1擊敗教士，先發5局失1分的史卓曼（Marcus Stroman）本季第3勝到手。

小比吉歐。（法新社）

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