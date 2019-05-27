網球》謝淑薇法網女雙第3種子 女單午夜首戰「瑞士二姊」

謝淑薇。（資料照，法新社）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽第2天，謝淑薇女單首輪台灣時間約午夜首戰「瑞士二姊」格魯比琪（Viktorija Golubic ），可望順利開胡挺進64強。小薇此行雙線出擊，她與捷克老搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）榮膺女雙第3種子，第1輪遭遇美國組合桑琪絲（Maria Sanchez）／穆罕默德（Asia Muhammad），預計29日才登場。

我國本屆紅土大滿貫惟一躋身單打會內舞台的謝淑薇，東山再起近況甚佳，女單128籤排25種子，首輪第12球場壓軸強碰現排行79的格魯比琪，儘管對手瑞士女單僅次高居15席的班西琪（Belinda Bencic），但台瑞雙姝上次交手為2017年華欣，小薇準決賽直落2贏球，如今巴黎羅蘭加洛斯再相逢勝算仍高。

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謝淑薇法網女單最佳戰績為2017年2連勝勇闖32強，去年首輪止步。女雙方面，她2014年紅土大滿貫曾與中國彭帥聯手封后，如今戰友換成史崔可娃，經驗豐富的兩人本月馬德里奪冠，法網有機會再創佳績。此外，詹詠然／詹皓晴排法網女雙第8種子，詹家姊妹首輪同樣預計29日出擊，對手為烏克蘭柯伊洛娃（Kateryna Kozlova） 、俄國加絲帕瑞安（Margarita Gasparyan）。

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