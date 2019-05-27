MLB》慘！小熊主場遭紅人痛宰 陣中強打還受傷（影音）

布萊恩在接球時不慎與隊友海沃德相撞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場遭紅人痛宰，不僅先發投手昆塔納（Jose Quintana）壓不住對方打線，5局被敲12安掉5分，陣中強打「小老大」布萊恩（Kris Bryant）還在守備時跟隊友相撞，疑似腦震盪，打6局就提前退場。

恐怖的一幕發生在6局上，2出局1壘有人時紅人蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲出中右外野高飛球，小熊右外野手布萊恩和中外野手海沃德（Jason Heyward）同時奮力衝去接球，最後球不但沒接到，布萊恩還被撞倒、跪在地上表情痛苦。

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布萊恩的頭部和頸部疑似被海沃德的右手臂擊中，而在醫護人員上場查看布萊恩的傷勢後，他便被換下場，由阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）接替他的打序並守中外野，右外野則改由海沃德負責，而小熊最終以2：10不敵紅人，吞下敗仗。

布萊恩跪在地上表情痛苦。（美聯社）

布萊恩隨後備換下場檢查。（美聯社）

賽後大聯盟Statcast™數據顯示，這球中外野守的接殺機率大概有80%，右外野手的接殺機率高達99％，但由於中外野手海沃德接球權應優先於其他外野手，當下他也有舉手表示自己來接球，不過右外野手布萊恩當時卻沒有放慢速度，才導致發生碰撞。

「比賽現場的聲音太大聲了，」小熊總教練梅登（Joe Maddon）賽後受訪時說，「就我在現場看的感覺，就算他們當時都有喊聲了，但比賽現場聲音如此大，我想他們根本聽不到對方的聲音。」

而梅登也表示，由於受傷地方是頸部，所以球隊會特別小心評估，雖然還沒有確定布萊恩是否有腦震盪，下個系列賽他也有可能還是會隊前往休士頓對陣太空人，不過如果布萊恩至少得缺席一戰，已經傷兵累累的小熊隊，恐怕得緊急從3A尋找能替代布萊恩的備案。

小熊總教練梅登（左）跑去外野了解布萊恩受傷狀況。（今日美國）

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