羽球》陳雨菲助隊奪冠衝上第二 積分逼近球后戴資穎

戴資穎。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽昨日落幕，台灣世界球后戴資穎率隊仍無法突破8強魔咒，本週世界排名積分小升558分，依舊穩居世界第一，生涯累積球后週數來到129週，持續締造女單史上最久紀錄。中國好手陳雨菲擠下日本女將奧原希望，重返世界第二。

戴資穎本週積分為9萬6225分；陳雨菲因打敗山口茜，助中國隊奪下蘇迪曼盃第11冠，積分從87979升至90365分，以些微差距超越奧原希望的90336分，要回世界第二的位置，4至7名分別是日本山口茜、印度辛度、中國何冰嬌、泰國伊瑟儂、西班牙瑪琳、印度賽娜以及南韓成池鉉。

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蘇迪曼盃落幕後，戴資穎預計參加7月16日的印尼公開賽，去年擊敗陳雨菲成功奪冠，目前排名第三的奧原希望於16強止步，只拿到4800分，若是奧原在印尼賽打出佳績，將有可能會威脅小戴后座。

至於男單方面，球王桃田賢斗獨佔鰲頭，積分上升至111118分，中國石宇奇排在第2，丹麥前球王安賽龍第3名，周天成第4，第5至第10名依序為中國好手諶龍、南韓一哥孫完虎、印尼選手金廷、克里斯提、印度一哥斯理坎特和日本西本拳太。

陳雨菲。（資料照，法新社）





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