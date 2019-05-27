玉山盃》桃園吃大局 淘汰中市報一箭之仇

桃園市李灝宇（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕桃園市在幸運第7局打出連得6分的大局，打破平手僵局，以12:2擊敗台中市，明天將和新竹市爭奪玉山盃A組的第2張4強門票。

桃園首戰以1:4敗給中市，在敗部連贏3場後再度遭遇，前6局以2:2僵持不下，7局下中市陷入亂流，發生2次失誤、2次四壞球，桃園林翊翔、林承皓和李灝宇安打攻下6分，第8局桃園獲得3次保送，李灝宇和鄭郭佑連續安打再得4分，比數差距達到10分而提前結束比賽。

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李灝宇4打數擊出3支長打，包括1支三壘打、2支二壘打，打下4分打點，桃園總教練藍文成表示，李灝宇出生就是要打棒球的，才高一擊球就有這種力量，真的是天生好手。

桃園陳志杰後援3局無失分拿下勝投，被擊出2支安打，投出3次三振。高一的陳志杰過去最快球速147公里，今天飆到150公里，還有4顆148公里。藍文成表示，以陳志杰的球速和身材，只要再加強控球，未來發展不可限量。

台中市張豈豪盜二壘遭桃園市邱郡刺殺出局（記者林正堃攝）

桃園市李灝宇敲出帶有打點安打後振臂怒吼（記者林正堃攝）

台中市先發投手邱志鵬（記者林正堃攝）

桃園市陳志杰後援拿下勝投（記者林正堃攝）

桃園市先發投手陳柏毓（記者林正堃攝）

桃園市張宥鈞安全滑回本壘得分（記者林正堃攝）

台中市張祐嘉（記者林正堃攝）

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