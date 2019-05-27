日職》明星賽票選中途公布！王柏融居洋聯外野手第10名

王柏融。（資料照記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕日職官網今天公佈明星賽票選的中途結果，台灣好手王柏融拿到2829票，排在太平洋聯盟外野手第10名。
明星賽球迷票選從5月24日開始至6月16日截止，今天公佈的中途票選結果已經累積了81萬6002票，西武獅隊的山川穂高拿下所有選手當中最多的2萬2811票。
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太平洋聯盟外野手的排名，西武獅的秋山翔吾以1萬8584票排在第一，隨後是吉田正尚的1萬4374票、大田泰示的1萬2529票、柳田悠岐：1萬2509票、西川遥輝：1萬758票、 荻野貴司：6417票、Yurisbel Gracial：3894票、上林誠知：3340票、 金子侑司：2913票，以及第十名王柏融的2829票。
中央聯盟方面，外野手由廣島鯉魚隊鈴木誠也的1萬9837票名列前茅，巨人隊的丸佳浩以1萬3240票居次，陽岱鋼並未擠進前10名的排行當中。
這次明星賽票選，要在5月31日前登錄為正式球員的選手才有被投票的資格，野手要出賽10場、20個打席以上，投手的話則是要5場出賽、投10局以上。
目前兩聯盟各位置的榜首分別是：
|中央聯盟
|先發投手：大瀬良大地（廣島） 7697票
|中繼投手：強森（阪神） 13496票
|終結者：山﨑康晃（橫濱） 17430票
|捕手：梅野隆太郎（阪神） 15851票
|一壘手：岡本和真（巨人） 12645票
|二壘手：山田哲人（養樂多） 14784票
|三壘手：村上宗隆（養樂多） 14019
|遊撃手：坂本勇人（巨人） 20224票
|外野手：鈴木誠也（廣島） 19837票
|太平洋聯盟
|先發投手：千賀滉大（軟銀） 10506票
|中繼投手：宮西尚生（火腿） 11787票
|終結者：松井裕樹（樂天） 14325票
|捕手：森友哉（西武） 18482票
|一壘手：山川 穂高（西武） 22811票
|二壘手：浅村栄斗（樂天） 17960票
|三壘手：萊爾德（羅德） 16295票
|遊撃手：今宮健太（軟銀） 14620票
|外野手： 秋山翔吾（西武） 18584票
|指定打擊：近藤健介（火腿） 9455票