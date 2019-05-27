日職》明星賽票選中途公布！王柏融居洋聯外野手第10名

王柏融。（資料照記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職官網今天公佈明星賽票選的中途結果，台灣好手王柏融拿到2829票，排在太平洋聯盟外野手第10名。

明星賽球迷票選從5月24日開始至6月16日截止，今天公佈的中途票選結果已經累積了81萬6002票，西武獅隊的山川穂高拿下所有選手當中最多的2萬2811票。

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太平洋聯盟外野手的排名，西武獅的秋山翔吾以1萬8584票排在第一，隨後是吉田正尚的1萬4374票、大田泰示的1萬2529票、柳田悠岐：1萬2509票、西川遥輝：1萬758票、 荻野貴司：6417票、Yurisbel Gracial：3894票、上林誠知：3340票、 金子侑司：2913票，以及第十名王柏融的2829票。

中央聯盟方面，外野手由廣島鯉魚隊鈴木誠也的1萬9837票名列前茅，巨人隊的丸佳浩以1萬3240票居次，陽岱鋼並未擠進前10名的排行當中。

這次明星賽票選，要在5月31日前登錄為正式球員的選手才有被投票的資格，野手要出賽10場、20個打席以上，投手的話則是要5場出賽、投10局以上。

目前兩聯盟各位置的榜首分別是：

中央聯盟 先發投手：大瀬良大地（廣島） 7697票 中繼投手：強森（阪神） 13496票 終結者：山﨑康晃（橫濱） 17430票 捕手：梅野隆太郎（阪神） 15851票 一壘手：岡本和真（巨人） 12645票 二壘手：山田哲人（養樂多） 14784票 三壘手：村上宗隆（養樂多） 14019 遊撃手：坂本勇人（巨人） 20224票 外野手：鈴木誠也（廣島） 19837票

太平洋聯盟 先發投手：千賀滉大（軟銀） 10506票 中繼投手：宮西尚生（火腿） 11787票 終結者：松井裕樹（樂天） 14325票 捕手：森友哉（西武） 18482票 一壘手：山川 穂高（西武） 22811票 二壘手：浅村栄斗（樂天） 17960票 三壘手：萊爾德（羅德） 16295票 遊撃手：今宮健太（軟銀） 14620票 外野手： 秋山翔吾（西武） 18584票 指定打擊：近藤健介（火腿） 9455票

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