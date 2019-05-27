MLB》洋基「法官」狀況好轉 賈吉：迫不及待想回來

洋基隊賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）4月因為揮棒造成左斜腹肌拉傷，最近他在接受電視台訪問時透露，自己的狀況已經好轉許多，不久後就能夠開始揮棒。

大聯盟報導指出，賈吉在接受《YES Network》訪問時透露，他身體的感覺非常好，復原的進度也一如預期，並且有好的跡象顯示，賈吉將有機會回到球場上，做些輕微的傳球練習。

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賈吉表示，他希望自己能在明天被允許揮棒，並進行打擊座練習，在被問到他的左斜腹肌是否還會感到疼痛時，賈吉回應：「不會，感覺很好，接下來的揮棒才是真正的考驗。如果我開始揮棒練習後沒有感到疼痛，那我們將開始下一階段的復健，並希望我能夠盡快回到球場。」

在賈吉因傷進入傷兵名單時，洋基隊的戰績是10勝10敗，排在美聯東區第二名，不過之後靠著小將們優異的表現，洋基在最近的31場比賽當中贏了24場，目前以34勝18敗位居分區第一。

賈吉表示，能看到這些原本沒有機會表現的小將掌握住機會，並且贏球事件很棒的事情，他認為這些小將繳出了超乎預期的表現，只不過上場打球還是賈吉最想做的事情。賈吉表示，雖然看著他們打球很高興，但還是希望自己也能和那些人一起在場上，他也迫不及待地想歸隊。

洋基隊賈吉。（資料照，美聯社）

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