法網》「丹麥甜心」先盛後衰慘遭逆轉 沃妹法網爆冷一戰出局

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪爆冷出局。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法網女單首輪再爆冷門，「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）帶傷上陣，卻錯失開賽送蛋連下7局優勢，大起大落先盛後衰，反以6：0、 3：6、3：6慘遭俄國黑馬庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）大逆轉，前世界球后爆冷於紅土大滿貫一戰出局。

沃茲妮雅琪近來飽受傷痛困擾，馬德里、羅馬連兩站紅土都退賽收尾，導致法網前景蒙上陰影。不料第13種子羅蘭加洛斯初登場卻有如神助，儘管左小腿纏滿繃帶，面對首度交鋒的庫德梅托娃強力壓制，開賽「丹麥甜心」連破帶保清盤，直到次盤第2局，才讓22歲年輕後輩保發止血。

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原本陷入絕境的庫德梅托娃，突然展開瘋狂反撲，順勢接連回破4：1後來居上，儘管經驗豐富的沃妹第5局破發止血，關鍵第9局又遭突破，讓俄女扳回一城。決勝盤庫德梅托娃拚出信心，率先破發3：0開局，雖讓沃茲妮雅琪回破趕回2局，關鍵第6局她再破滅火，最終5：3聽牌時保發關門，鏖戰2小時4分鐘驚險出線。

至於另位前球后柯珀（Angelique Kerber）昨初登場就跌破專家眼鏡，直落2不敵另位俄國新秀波塔波娃（Anastasia Potapova ），德國第5種子提前打包，首度挑戰「生涯全滿貫」也草草夢碎。

俄國黑馬庫德梅托娃逆轉取勝。（美聯社）

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