MLB》季後賽曾砲轟克蕭 他本季投打俱佳成釀酒人隊真王牌

伍德魯夫投打俱佳。（資料照，歐新社、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年曾在季後賽猛轟道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）的釀酒人隊牛棚投手伍德魯夫（Brandon Woodruff），本季更是投打俱佳，不僅擔任先發繳出王牌身手、位居隊上勝投王，打擊率更高達3成70。

伍德魯夫今天先發對上費城人隊，繳出8局10K僅失1分的優質好投，順利拿下本季第7勝，打擊方面，伍德魯夫今天單場3打數2安打，並有2分打點進帳，他在第四局帶有打點的二壘安打，更把費城人隊今天的先發投手艾夫林（Zach Eflin）給直接打退場。

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伍德魯夫今年的投球狀態絕佳，出賽11場比賽全是先發，拿下7勝1敗，主投64.1局送出75次三振，每九局三振率高達10.49，fWAR（綜合貢獻值，Fangraphs版本）1.6，位居釀酒人投手之最，是本季釀酒人隊名符其實的王牌投手。

不僅投球表現優異，伍德魯夫在打擊上的造詣也相當驚人，本季他27打數敲出10支安打，打擊率高達3成70，同時他的進階打擊數據wRC+高達133，他比大聯盟平均還有好上33%，他本季敲出3支二壘安打，是所有投手當中最多的。不僅如此，他在至少10個打席以上的投手當中，伍德魯夫的攻擊指數（OPS）0.874名列第二，僅次於第一名葛蘭基（Zack Greinke）的1.090，是釀酒人隊本季在攻守兩端都相當倚重的先發投手。

伍德魯夫去年季後賽砲轟克蕭影片：

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