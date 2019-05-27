MLB》洋基去年簽進藍鳥棄將 竟成官網本季爆發球員之首！

洋基隊厄謝拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟每一年都會出現許多脫胎換骨的球員，他們有的只是曇花一現，也有的最終成為了明星球員，大聯盟作家Richard Justice，今天就在官網上發文評論本季令他最相當印象深刻的9位爆發球員。

1.洋基隊三壘手厄謝拉（Gio Urshela）

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洋基在去年八月向藍鳥隊買下他時，並沒有預期到他們會得到這麼好的一位球員。當時藍鳥隊認為厄謝拉是可以被替代的，而凱許曼（Brian Cashman）則看到了一位防守很棒的三壘手，並且有著打擊上的潛力，同時他還能增加球隊的深度。而厄謝拉本季成為了洋基陣中的全明星，不只展現出金手套等級的防守功力，本季他的的攻擊指數（OPS）來到了0.848，這是他過去幾年未曾被認為能夠達到的成績。

2.紅雀隊游擊手德容（Paul DeJong）

德容在新人年敲出了25發全壘打，並在該年被票選為年度最佳新秀第二名，而他年僅25歲，一般都認為他還有成長的空間。來到生涯第三個賽季，德容的三振率降低、保送增加，同時防守功力依舊亮眼，他本季已經成為了一個足以競爭年度MVP的球員。

紅雀隊游擊手德容。（資料照，法新社）

3.紅襪隊三壘手德弗斯（Rafael Devers）

4.遊騎兵隊外野手蓋洛（Joey Gallo）

蓋洛本季邁向生涯第五個賽季，打擊型態特殊的他今年迎來大爆發，不僅打擊率大幅提升，從過往的2成初，進步到2成77，進攻指數更是驚人的1.075，同時他的全壘打火力也沒有因此縮水，本季蓋洛出賽45場比賽就敲出15發全壘打。

遊騎兵隊蓋洛。（資料照，法新社）

5.海盜隊一壘手貝爾（Josh Bell）

2015年10大一壘新秀第一名的貝爾，本季完全改變了他的揮棒機制，繳出2.0的fWAR（綜合貢獻值，Fangraphs版本），排在國聯打者第九名，16發全壘打已經比他去年還要多4發，本季他的名字已經被多次列入在國聯MVP競爭者的名單當中。

海盜隊一壘手貝爾。（資料照，美聯社）

6.白襪隊先發右投吉歐里多（Lucas Giolito）

曾是2016年百大新秀右投第一名的吉歐里多，在大聯盟前幾季的表現荒腔走板，白襪隊在2016年透過交易從國民隊獲得他後，總管哈恩（Rick Hahn）的耐心終於在今年得到了回報，他在日前完投完封了聯盟火力最兇猛的太空人隊，本月5場先發的防禦率僅有1.35，今年他先發9場比賽拿下6勝1敗，防禦率2.77的成績。

白襪隊先發右投吉歐里多。（資料照，法新社）

7.雙城隊先發左投培瑞茲（Martin Perez）

雙城隊先發左投培瑞茲。（資料照，法新社）

8.皇家隊三壘手多齊爾（Hunter Dozier）

9.費城人隊先發右投艾夫林（Zach Eflin）

費城人隊先發右投艾夫林（資料照，法新社）

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