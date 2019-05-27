法網》紅土之王納達爾開胡 「蠻牛」法網12冠邁出第一步

納達爾直落三輕取對手挺進次輪。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法網男單首輪，納達爾（Rafael Nadal）無愧為紅土之王，西班牙「蠻牛」初登場「牛」刀小試，6：2、6：1、6：3輕取會外賽殺入的德國無名小卒漢夫曼（Yannick Hanfmann），第2種子衛冕者輕鬆開胡，也朝紅土大滿貫生涯第12冠邁出第一步。

32歲的納達爾叱吒網壇多年，坐擁17座四大賽男單金盃，僅次20冠獨走的瑞士傳奇天王費德爾（Roger Federer），其中11冠來自他最擅長的法網紅土，持續改寫歷史紀錄，而先前羅馬強壓塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）而封王，更令「蠻牛」信心大振。

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如今巴黎羅蘭加洛斯首戰世界排名180的漢夫曼，納達爾招牌左手上旋球發揮淋漓盡致，不但掌控底線攻守節奏，雄渾力道更壓制住法網會內初體驗的27歲高大對手，「蠻牛」全場強轟5記愛司，逼出10個破發點、6度得逞，只花1小時57分鐘直落3奏捷，次輪遭遇同樣會外賽晉級的德國對手馬登（Yannick Maden），納達爾可望再下一城。

漢夫曼。（路透）

納達爾直落三輕取對手挺進次輪。（美聯社）

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