高球》台灣業餘高球賽明揭幕 高協理事長王政松：30週年將擴大舉辦

中華高協理事長王政松會長晚宴宣布，明年台灣業餘高球錦標賽3 0週年，將擴大舉辦。（高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019第29屆台灣業餘高球錦標賽明揭幕，包括我國劉永華和泰國阿塔雅等兩位衛冕者均出席歡迎晚宴，成為最受矚目的球星。中華民國高爾夫協會理事長王政松表示，明年適逢30週年慶，將以全球為範圍，擴大舉辦，邀請更多世界一流高手來台獻技，讓台灣業餘高球錦標賽成為世界業餘指標性賽事。

王政松表示，台灣業餘高球錦標賽是培養我國優秀高球選手的搖籃，包括潘政琮、曾雅妮等，都曾經比賽洗禮，留下傲人的戰績，後來也成為世界頂尖選職業高手，明年30週年慶將在既有的基礎上，廣發英雄帖至全世界，吸引更多好手參與比賽，提高台灣業餘高球的國際能見度。

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本屆賽事眾多參賽者都曾參加3月的泰后盃，4月份的亞太業餘女子高球錦標賽，及台日韓睦鄰盃高球對抗賽，因此選手間有一定程度的了解，更增加對抗的延伸性。

本屆參賽選手業餘世界排名最高的泰國的阿塔雅（Atthaya Thitikul），世界排名第5，她同時也是這項賽事女子組的衛冕者，今年已獲2冠、1亞、2季軍，穩定、高超，成了奪冠最犀利武器，12天前剛贏得2019泰國業餘女子公開賽冠軍，締造世界排名新高。在亞太業餘女子高球錦標賽則獲得亞軍，是公認的冠軍熱門。

世界女子業餘排名高居第5的泰國阿塔雅和高協理事長王政松。（高協提供）

南韓李藝媛則是今年亞太業餘女子高球錦標賽季軍，她和另一位參賽南韓選手徐宇貞在今年台日韓睦鄰盃高球對抗賽並列女子組第一，再次代表韓國角逐台灣業餘高球錦標賽，也是女子冠軍的熱門。

我國的劉永華則是男子組衛冕者，目前世界排名299，他是2017年冠軍得主，上週中華高協夏季賽剛獲公開男子組冠軍。女子組我國參賽選手最高排名是就讀北市和平高中二年級的盧昕妤，世界排名261。

2019第29屆台灣業餘高球錦標賽將進行4回合72洞比賽，31日頒獎閉幕。2018年因協會改選籌備不及停辦。

各國領隊齊聲預祝台灣業餘高球錦標賽順利 成功。（高協提供）

南投縣政府代表贈送南投特產茶葉歲給選手由理事長王政松代表接受。（高協提供）

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