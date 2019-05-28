花蓮縣富源少棒聯盟 勇奪約翰緬因賽冠軍

台灣富源聯盟少棒隊贏得約翰緬因少棒賽冠軍。（ 讀者提供）

【本報駐加特約記者張伶銖/溫哥華二十六日報導】台灣花蓮縣富源聯盟少棒隊（U13）在溫哥華時間二十六日，以10比3的比數，擊敗本那比的少棒球隊，贏得卑詩省少棒聯盟（BC Minor Baseball）舉辦的2019年約翰緬因少棒賽（John Main Tournament）冠軍。

台灣花蓮富源聯盟少棒以10比3擊敗對手。（讀者提供）

比賽高潮不斷，富源聯盟少棒隊的隊員還曾擊出4分全壘打，一舉拿下4分，讓在場加油助陣的台灣鄉親們興奮不已，一直大力揮舞國旗，為小選手們加油。駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長陳剛毅亦在場為選手們加油。在現場為台灣小選手加油的觀眾約有500人，加油陣容龐大，在當地的少棒比賽中比較少見。

（黃斐琳提供）

這次比賽共有16支少棒隊伍參加，其中15支球隊來自卑詩省各地，加拿大以外的球隊僅有花蓮富源聯盟少棒隊專程遠道前來，富源聯盟少棒隊的實力強勁，在賽前已被看好有奪冠的實力。該少棒隊是由富源國小蘇連西校長領隊，隊職員總共有21人，當中也有不少父母親擔任義工隨團陪伴。

花蓮富源聯盟少棒隊舉國旗跳舞。（黃斐琳攝）

去年富源國小少棒隊戰力強勁，表現搶眼，在小山聯盟主辦的溫哥華國際少棒邀請賽中勇奪亞軍，讓許多到比賽現場觀賽的本地球迷們極為驚艷。

這次比賽以13歲為上限，因此富源聯盟少棒隊以富源國小少棒隊為主力，並徵召中原國小、瑞穗國中、化仁國中，組成聯盟隊伍。

小選手們不少人是第二次到溫哥華，與一些參賽的當地少棒選手已經認識，所以表現的特別活潑，在贏得比賽後，台灣來的小選手還高舉國旗，與得到亞軍的本那比少棒隊員們一起尬舞。

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富源少棒聯盟隊伍在完成奪冠任務後，全隊將到美國西雅圖看球， 預計搭乘30日出發的班機返回台灣。

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