羽球》戴資穎積分小漲558分 球后位置滿129週

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎上週蘇迪曼盃雖不敵南韓17歲「超新星」安世英，仍擊敗香港一姊張雁宜、印尼好手東宗，拿下2勝1敗，本週世界積分小漲558分，來到96225分，在球后寶座穩坐129週，「小戴障礙」繼續堆高。

蘇迪曼盃積分計算，選手有出賽紀錄將獲自身積分十分之一，並加上該屆打敗世界排名最高對手積分的百分之一。戴資穎此次2勝中，以東宗世界排名15最高。因此，小戴憑藉自身積分9567分，加上擊敗東宗再添508分，共進帳10075分，取代去年湯優盃9517分，積分小升至96225分。

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中國名將陳雨菲。（資料照，美聯社）

戴資穎後方追兵來勢洶洶，中國名將陳雨菲在蘇迪曼盃4戰全勝，自身積分8798分，並於決賽逆轉勝世界排名第4日本的山口茜，再斬獲867分，進帳9665分換掉去年湯優盃7279分，積分成長2386分，以90365分擠下日本好手奧原希望，重登世界排名第2。

日本女將奧原希望。（資料照，法新社）

至於奧原希望蘇迪曼盃只出賽2場，打敗俄羅斯對手及馬來西亞的謝抒芽，拿到8800及力克謝抒芽的356分，取得9236分，替換今年馬來西亞大師賽4強的7700分，積分變成90336分，仍以些微差距遭陳雨菲超車。

戴資穎預計7月16日於超級1000系列印尼公開賽提拍上陣，至於陳雨菲、奧原希望都將參加下週開打的超級300澳洲公開賽，繼續搶奧運積分。不過，澳洲公開賽等級低，即使陳雨菲、奧原希望拿冠軍，積分架構將不會變動，因此短期仍難以撼動小戴的球后寶座。

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