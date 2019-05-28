法網》謝淑薇女單旗開得勝 弟弟謝政鵬今男雙出擊

謝淑薇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽，謝淑薇女單旗開得勝，初登場歷經3盤鏖戰，6：4、2：6、6：0 力退「瑞士二姊」格魯比琪（Viktorija Golubic ），小薇生涯第3度會內開胡，64強即將遭遇德國好手佩珂薇琪（Andrea Petkovic）。

我國本屆紅土大滿貫惟一躋身單打會內舞台的謝淑薇，東山再起近況甚佳，女單128籤排25種子，首輪第12球場壓軸強碰排行79的格魯比琪。小薇延續2017年華欣準決賽直落2贏球手感，如今巴黎羅蘭加洛斯再相逢，開賽一路互破先馳得盤，儘管次盤她陷入亂流失守，讓格魯比琪扳回一城，決勝盤小薇重整旗鼓，連下6局横掃關門，拉鋸1小時40分鐘勝出。

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謝淑薇本屆巴黎羅蘭加洛斯雙線出擊，她與捷克老搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）榮膺女雙第3種子，首戰美國組合桑琪絲（Maria Sanchez）／穆罕默德（Asia Muhammad）。至於小薇的弟弟謝政鵬，則和印尼朗卡特首度男雙登場，台灣時間今傍晚約5時，「台印聯軍」挑戰16種子美國克萊吉塞克（Austin Krajicek）／紐西蘭席塔克（Artem Sitak）。

謝淑薇。（歐新社）

謝淑薇生涯第3度法網會內開胡。（法新社）

「瑞士二姊」格魯比琪。（歐新社）

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