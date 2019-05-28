MLB》格林「假先發」單局賞3K 洋基3轟宰教士（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天再度使用「假先發」戰術，投手格林（Chad Green）先丟1局賞3K無失分後，再由海爾（David Hale）接手投球，搭配洋基的鐵牛棚守成，加上打線全場敲出3轟，最後在主場以5：2擊敗教士。格林今年球季擔任過3次開局投手，洋基都獲勝。

洋基本季傷兵多達一打，包含先發輪值的派克斯頓（James Paxton）、老將沙巴西亞（CC Sabathia）都在球季中受傷，塞維里諾（Luis Severino）今年甚至還沒有投球。

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格林此戰首局只用14顆球，就讓賈西亞（Greg Garcia）、雷耶斯（Franmil Reyes）、馬查多 （Manny Machado）吞K。第二任換海爾投球，雖然在第2局不穩掉2分，後面3局沒再讓教士得分，總計海爾4局投球，被敲3安失掉2分，送出4次三振。

洋基從第6局啟動鐵牛棚，奧塔維諾（Adam Ottavino）、坎利（Tommy Kahnle）、布里頓（Zack Britton）、查普曼（Aroldis Chapman）各投1局無失分，守住勝利。

洋基共動用6名投手，只讓對手得到2分；海爾獲本季首勝，查普曼則是拿到第15個救援點。

洋基打線在第3局靠佛雷瑟（Clint Frazier）陽春砲、賈納（Brett Gardner）兩分砲，單局得3分；第8局桑契斯（Gary Sanchez）轟陽春彈，本季第16轟出爐。梅賓（Cameron Maybin）再貢獻1分打點。

格林從美國時間5月19日開始至今，擔任過3次開局投球，洋基隊都贏球。賽後他表示，就只是上場投球，和從第6局登板沒有不同。格林說，「我只是試著當作一次普通的出賽，不做太瘋狂的事，不花太多時間準備，就是去牛棚，做我該做的，然後上場。」

（影片來源：大聯盟官網）

洋基投手格林今擔任假先發，投1局賞3K。（美聯社）



洋基投手海爾投4局失2分，收下本季首勝。（法新社）

賈納敲兩分砲。（今日美國）

桑契斯敲陽春砲。（法新社）

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