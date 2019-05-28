MLB》塔比亞11局再見安 洛磯主場氣走響尾蛇

〔體育中心／綜合報導〕科羅拉多洛磯今天在主場迎戰亞歷桑納響尾蛇，進行雙方4連戰的首場比賽，洛磯靠著塔比亞（Raimel Tapia）11局的再見安打，最終以4：3擊敗響尾蛇，拿下系列賽首戰勝利。

塔比亞敲再見安。（美聯社）

此役響尾蛇在4局上率先靠著馬堤（Ketel Marte）在一三壘有人時擊出高飛犧牲打先馳得點，下個半局洛磯馬上還以顏色，首棒打者達爾（David Dahl）轟出一發中外野陽春砲，將分數追平。

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達爾4下開轟。（美聯社）

6局響尾蛇靠著連續3支安打跑回1分，7局上響尾蛇攻勢再起，首棒打者阿米德（Nick Ahmed）在2好3壞情況下，轟出中右外野方向陽春砲再添1分，7局下落後2分的洛磯展開反攻，艾倫納多（Nolan Arenado）在2出局滿壘時上場打擊，敲出左外野安打送回2分，幫助球隊將落後比分追平。

7局下艾倫納多敲2分打點安打。（法新社）

9局打完雙方3：3平手進入延長賽，11局下洛磯戴斯蒙（Ian Desmond）擊出深遠2壘安打站上得點圈，下一棒塔比亞敲出穿越二游防線滾地安打，送回二壘上的戴斯蒙，最終洛磯就以4：3險勝響尾蛇。

塔比亞敲再見安隊友為他慶祝。（美聯社）

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