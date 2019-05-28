MLB》紅襪老將佩卓亞膝傷嚴重 不確定能否再打球

紅襪35歲老將二壘手佩卓亞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪35歲老將二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）近年深受左膝傷勢所苦，今天他從10天傷兵名單轉進60天傷兵名單。佩卓亞表示，不會再考慮動刀，需要一些時間思考，不確定未來能否繼續打球。

佩卓亞是2008年的美聯MVP，但近年受到傷勢影響，他從2017年10月25日接受膝蓋手術

，去年球季僅出賽3場，本季他只打了6場比賽，20打數有2支安打。

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大聯盟官網報導，佩卓亞日前在小聯盟兩度嘗試訓練，但因膝蓋不適，訓練因此中斷。紅襪隊也因此把他放進60天傷兵名單。紅襪棒球營運總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，佩卓亞將無限期離隊。

佩卓亞表示，最近一次的比賽中，膝蓋的疼痛讓他不得不告訴訓練員，必須退場，隔天起來後，傷勢沒有好轉，「現在我的膝蓋不允許每天打球，我花了一段時間才明白到這點。」

佩卓亞提到，「這很詭異，有幾天我感覺不錯，但一小時過後，連走路都很難。」他指出，「如果我的膝蓋還能撐，時間會給我答案。」

至於是否要退休？佩卓亞則說，「我很久沒有長時間休息了，每天醒來都在做復健治療，甚至都沒有坐下來想過類似的事情。我只知道需要從每天的壓力中休息一下。」

佩卓亞本季的薪水為1500萬美元，後兩年的薪水分別為1300萬美元、1200萬美元，他的合約到2021年。

紅襪35歲老將二壘手佩卓亞。（美聯社）

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