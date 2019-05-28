MLB》伍雷尼亞7局精彩好投 馬林魚險勝國民避免遭橫掃

伍雷尼亞7局好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密馬林魚今天作客華盛頓國民，進行雙方4連戰最後一場比賽，馬林魚靠著先發投手伍雷尼亞（Jose Urena）7局好投，羅哈斯（Miguel Rojas）8局關鍵高飛犧牲打，送回球隊致勝分，最終馬林魚以3：2擊敗對手，系列戰拿下1勝3敗，避免遭到國民橫掃。

羅哈斯8局關鍵高飛犧牲打，送回超前分。（今日美國）

此役馬林魚在3局靠著庫柏（Garrett Cooper）及渥克（Neil Walker）2出局後連續2安攻下1分先馳得點，5局下國民展開反攻，首棒上場的鈴木清（Kurt Suzuki）選到保送，帕拉（Gerardo Parra）敲出二安分站二三壘，隨後利用多齊爾（Brian Dozier）的高飛犧牲打以及薛哲（Max Scherzer）安打攻下2分，國民將比數超前。

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多齊爾5局高飛犧牲打。（今日美國）

7局上馬林魚首棒羅哈斯獲得保送上壘，靠著伍雷尼亞、葛蘭德森（Curtis Granderson）打擊推進以及拉米瑞茲（Harold Ramirez）滾地球送回三壘上的羅哈斯，將比分再度追平，8局馬林魚靠著1支安打1次失誤及1次觸身保送攻占滿壘，羅哈斯打擊揮出右外野高飛犧牲打送回超前分，最終馬林魚就以3：2擊敗國民。

馬林魚守住勝利。（美聯社）

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