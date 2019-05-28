NBA》不留勇士、轉披暴龍戰袍 麥考說明離隊原因

暴龍後衛麥考將面對前東家勇士。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍隊史首次打進總冠軍戰，將迎戰衛冕軍勇士隊。23歲年輕後衛麥考（Patrick McCaw）不但生涯前三季都打進總冠軍賽，前兩季都待在勇士，如今將面對老東家。麥考坦言，本賽季會離開勇士，主要是希望能有更多表現的機會。

勇士在2016年選秀會中，以現金與公鹿交易來第二輪第38順位的麥考。季前麥考因合約問題和勇士鬧僵，未出席勇士隊開幕戰的儀式，也沒有領到上季的冠軍戒。麥考之後轉戰騎士，卻只打了3場比賽就被裁掉，今年1月才加入暴龍。

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《The Undefeated》報導，麥考在2016年至2018間兩個賽季中，共出賽128場，場均得分為4分。他表示，勇士後場有當家明星柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）、李文斯頓（Shaun Livingston），讓他難有表現機會。

麥考說，「我只是想要更多，不一定是更多的上場時間，但要給自己更多的機會，沒有要詆毀勇士隊，我覺得身為年輕人，你看到所有的年輕球員都在競爭，會感覺『我就是那個年輕小夥子，或是我也能做到他們在做的事』。」

勇士季前曾向受限自由球員身分的麥考，開出2年400萬美元的合約，他的經紀人鼓勵和球隊簽約，但麥考堅持不簽。

麥考表示，也許他可以回勇士打個一年，「我只是覺得一旦錯過季前的熱身賽，就堅持不再回去。」他說，「我錯過了熱身賽、球季首場比賽，我錯過領冠軍戒。自己能走到今天這步，完全是基於我的選擇。」麥考也說，自己還沒有拿到去年的冠軍戒，但他也不想在總冠軍賽期間收到。

麥考轉戰暴龍後，出賽26場，場均有2.7分。季後賽至今共出賽7場，平均只得到0.3分。麥考因個人原因，缺席東部冠軍戰和公鹿的前5場比賽，他對此說，因為哥哥過世向球隊請假。

麥考。（資料照，美聯社）

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