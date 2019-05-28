NBA》范維利特兒子出生後大爆發 勇士主帥：決賽別再生了

暴龍首席替補後衛范維利特（中）在小孩出生後表現大爆發，成為球隊闖進總冠軍戰的關鍵。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕暴龍從困境中上演逆襲戲碼，當家一哥雷納德勇猛表現功不可沒，首席替補後衛范維利特（Fred VanVleet）在小孩出生後表現大爆發，成為北境大軍在東部決賽4連勝封王的關鍵人物之一，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）今天受訪時開玩笑表示：「冠軍賽別再生了！」

范維利特深受主帥納斯（Nick Nurse）重用，在季後賽獲得充沛的上場時間，但表現卻相當掙扎，前15戰場均命中率僅26％，其中三分球41投8中，只有4分貢獻；但東部第4戰開始火力四射，每場投籃準星高達68％，17投14中的三分球命中率，可貢獻16分。

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范維利特在得子前後表現判若兩人，成為外界另類討論話題，柯爾幽默表示：「范維利特在兒子出生後完全不一樣了，希望冠軍賽的時候不要再生了。」

范維利特則說，「球迷的確該感謝他的降臨，我不會全部的功勞都給他，但他出生的確是幫了一點忙。」

NBA總冠軍賽將在台灣時間31日早上9點開戰，首戰將在加拿大航空中心球場舉行。

暴龍首席替補後衛范維利特（左），受到總教練納斯（右）重用。（資料照，法新社）

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