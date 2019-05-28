NBA》多倫多唯一支持勇士的人是他！？ 柯瑞國中恩師大爆往事

柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即將在總冠軍戰對陣暴龍，其實多倫多也與勇士球星柯瑞（Stephen Curry）頗有淵源。因為父親曾效力暴龍隊的關係，他過往曾短暫就讀過多倫多的學校。

柯瑞在多倫多時的國中籃球教練雷基（James Lackey）最近受訪，他可能是當地唯一支持勇士奪冠的人。「我來自多倫多，也很高興暴龍隊打進總冠軍戰，但我從柯瑞14歲時就在為他加油了，未來也是如此。」

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柯瑞的爸爸戴爾（Dell Curry）在1999年職業生涯末期效力暴龍，柯瑞一家也短暫搬到多倫多，讓兒子柯瑞兄弟檔就讀昆士威基督學院。

籃球隊教練雷基最近受訪回憶當時情形：「喔，這事就像昨天一樣，那時校秘打電話給我，她說：『你必須馬上過來，戴爾柯瑞現在在這裡！』我們是一間很小的學校，實在無法想像戴爾這樣的球星會選擇將孩子送到我們這裡。」

雷基（後排右一）與國中時的柯瑞（後排右二）、小柯瑞（前排右三）兄弟。（取自網路）

「我知道戴爾的身高大概6呎6或是6呎7吋，所以當我聽到他的兒子就讀八年級，就想說他兒子可能也有6呎2或3（約187公分）吧，可是當我看見本人，那時的柯瑞就是個小蘿蔔頭，最多只有5呎4（約162公分）。」

「我有點失望，不過看見他打球的模樣後，失望的感覺就完全消失了。」雷基表示，「你們現在看見的所有演出，他在15、20年前就已經做到了。」

談到柯瑞國中時讓他印象最深刻的一場比賽，雷基表示有一場比賽剩最後一分鐘，球隊還落後6、7分，他叫了最後一次暫停，試圖鼓勵孩子們，等等不論輸贏都要有運動家精神，好好跟對方握手，柯瑞卻打斷他的溫馨喊話。「我們不會輸的，把球給我，我們會贏。」雷基只能接話：「好，那我們繼續打，等下你們就把球傳給柯瑞。」

雷基事後回憶：「結果接下來發生的事情我此生應該再也不會見到了，最後那一分鐘柯瑞瘋狂亂射，好像沒有一球落空，並且逆轉比分，最後我們倒贏了6、7分！全場都敬畏地看著一切，就連身為教練的我都不敢相信自己看到的，他那時才13歲。」

國中時的柯瑞兄弟。（取自網路）

談到接下來暴龍即將和勇士對陣，雷基坦言情緒複雜，「我不想告訴太多人這件事，但我想我到時候會替柯瑞和勇士隊加油。」他表示，自己可能只能一個人偷偷躲在客廳看電視。

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