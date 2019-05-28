NBA》暴龍首闖總冠軍戰 美媒稱是勇士最強敵人

暴龍明星雷納德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕首次闖進總冠軍賽的暴龍，將迎戰過去4季奪3冠的勇士，外界大多看好勇士。但《ESPN》指出，暴龍先發五人的防守戰力強，可能會是勇士隊擁有杜蘭特（Kevin Durant）後，碰過最強的對手。

《ESPN》記者Tim Bontemps撰文指出，杜蘭特來到勇士後，暴龍明星雷納德（Kawhi Leonard）會是自「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後，第二位難對付的球員。雷納德身邊的球員陣容，也比詹姆斯在騎士時期還要好。

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該文提到，暴龍先發五人雷納德、羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）都擁有水準以上的防守，而且板凳群在對公鹿的系列賽中找到狀態，這是一個具有深度、多功能的陣容，可以發揮任何所需要的風格。雷納德是冷血殺手，能帶隊迎戰天賦滿滿的勇士。

《ESPN》認為，勇士過去兩年的總冠軍戰只輸1場，他們可能會在這系列賽輸掉至少2場。

雷納德是2014年的總冠軍戰MVP，今年季後賽出賽18場，平均每場得到31.2分、抓下8.8籃板，還有1.6次的抄截。

總冠軍賽第一戰，勇士球星杜蘭特仍會缺陣。（資料照，法新社）



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