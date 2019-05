MLB》貝林傑秀超狂雷射肩還開轟 讓美媒道歉（影音）

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕道奇外野手貝林傑(Cody Bellinger)今天大秀雷射肩,單場2次阻殺,打擊上還從大都會塞揚強投德葛隆(Jacob deGrom)手中敲出陽春彈,幫助球隊以9:5獲勝。

道奇王牌投手克蕭(Clayton Kershaw)首局遇到失分狀況,先被大都會超級新人阿隆索(Pete Alonso)敲帶有1分打點安打,下棒老將佛雷澤(Todd Frazier)擊出右外野安打,大都會二壘跑者康佛托(Michael Conforto)衝回本壘時,遭貝林傑直傳本壘阻殺出局。

大都會在8局上1出局攻占滿壘,道奇提前派出終結者簡森(Kenley Jansen)救火,大都會打者戴維斯(J.D. Davis)擊出右外野飛球遭到接殺,二壘跑者高梅茲(Carlos Gomez)往三壘衝,貝林傑直傳三壘不落地,把跑者阻殺出局,完成另類的雙殺,道奇也沒有再失分。

道奇貝林傑本季大爆發。(美聯社)

除了大秀雷射肩,貝林傑在第3局敲出陽春彈,本季第19轟出爐。貝林傑今年大爆發,至今出賽52場敲出72安、跑回48分,有19發全壘打、49分打點,打擊率0.383,整體攻擊指數(OPS)高達1.229,除了全壘打外,貝林傑都是第一。此外,貝林傑本季有7次外野阻殺,則為國家聯盟最多。

貝林傑今年的好表現讓大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)發文道歉,他說自己曾建議道奇高層用貝林傑換瑞爾穆托(JT Realmuto),「我為你們沒有聽我的話鼓掌,抱歉。」;瑞爾穆托今年改披費城人戰袍後,有8轟、32分打點、打擊率0.271的好表現。

克蕭先發6局被敲10安,挨了1轟,失掉3分,送出5次三振,獲得本季第5勝,至今仍未吞敗績;大都會德葛隆投5局失2分無關勝敗,後援的巴希勒(Tyler Bashlor)僅投0.1局失3分吞本季第2敗,也是今年第3次砸鍋。

I apologize to the Dodgers front office for ever suggesting they should have considered trading Bellinger for Realmuto. And I applaud you for never listening to me. #Sorry