MLB》貝林傑秀超狂雷射肩還開轟 讓美媒道歉（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇外野手貝林傑（Cody Bellinger）今天大秀雷射肩，單場2次阻殺，打擊上還從大都會塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）手中敲出陽春彈，幫助球隊以9：5獲勝。

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）首局遇到失分狀況，先被大都會超級新人阿隆索（Pete Alonso）敲帶有1分打點安打，下棒老將佛雷澤（Todd Frazier）擊出右外野安打，大都會二壘跑者康佛托（Michael Conforto）衝回本壘時，遭貝林傑直傳本壘阻殺出局。

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大都會在8局上1出局攻占滿壘，道奇提前派出終結者簡森（Kenley Jansen）救火，大都會打者戴維斯（J.D. Davis）擊出右外野飛球遭到接殺，二壘跑者高梅茲（Carlos Gomez）往三壘衝，貝林傑直傳三壘不落地，把跑者阻殺出局，完成另類的雙殺，道奇也沒有再失分。

道奇貝林傑本季大爆發。（美聯社）

除了大秀雷射肩，貝林傑在第3局敲出陽春彈，本季第19轟出爐。貝林傑今年大爆發，至今出賽52場敲出72安、跑回48分，有19發全壘打、49分打點，打擊率0.383，整體攻擊指數（OPS）高達1.229，除了全壘打外，貝林傑都是第一。此外，貝林傑本季有7次外野阻殺，則為國家聯盟最多。

貝林傑今年的好表現讓大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）發文道歉，他說自己曾建議道奇高層用貝林傑換瑞爾穆托（JT Realmuto），「我為你們沒有聽我的話鼓掌，抱歉。」；瑞爾穆托今年改披費城人戰袍後，有8轟、32分打點、打擊率0.271的好表現。

克蕭先發6局被敲10安，挨了1轟，失掉3分，送出5次三振，獲得本季第5勝，至今仍未吞敗績；大都會德葛隆投5局失2分無關勝敗，後援的巴希勒（Tyler Bashlor）僅投0.1局失3分吞本季第2敗，也是今年第3次砸鍋。

I apologize to the Dodgers front office for ever suggesting they should have considered trading Bellinger for Realmuto. And I applaud you for never listening to me. #Sorry — Jon Heyman （@JonHeyman） 2019年5月28日

（影片來源：大聯盟官網）

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