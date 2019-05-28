網球》謝淑薇女單排名創新高 法網3盤開胡因為不緊張

謝淑薇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽，謝淑薇女單3盤開胡，世界排名可望來到生涯新高22，相隔6年再次改寫我國網壇紀錄！賽後她透露，能贏球是因為不緊張了，「前面兩盤放不開，尤其第2盤打的比較保守，決勝盤就突然不緊張了，這是好的徵兆。」

我國本屆紅土大滿貫惟一躋身單打會內舞台的謝淑薇，女單128籤排25種子，首輪以6：4、3：6、6：0力退排名79的「瑞士二姊」格魯比琪（Viktorija Golubic ），小薇生涯第3度挺進次輪，由於去年首輪止步沒保分壓力，排名有機會從25上升至22，首度超越2013年2月25日當週生涯最佳23名，也是台灣史上最佳，64強她將遭遇德國好手佩珂薇琪（Andrea Petkovic）。

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此役謝淑薇開賽與對手互破9次，首盤率先回穩拿下後，次盤卻因打法保守而失守，但決勝盤她找回堅強心理素質，一舉清盤送出「甜甜圈」力保戰果，她不忘感謝台灣球迷場邊熱情加油，「四大賽特別開心聽到自己人的聲音，因為其餘職業賽的球迷大多是地主，臨場感覺氣勢真的有差。」

球場、情場皆得意的謝淑薇還透露，考量訓練環境和相關資源，未來以巴黎為訓練基地，也方便與法國男友「溫柔哥」就近相處，「這邊資源比較多，有紅土、硬地球場，團隊、教練、體能師、球場軟硬體也很豐富，我所有需要的都具備，打算基地就設在這裡。」

謝淑薇。（歐新社）

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