MiLB》黃暐傑2局無失分 胡智為單場挨3轟失5分

遊騎兵3A台灣投手黃暐傑。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人3A台灣投手胡智為今天後援面對海盜3A，他投4局挨3轟失掉5分，包含被韓籍打者姜正浩敲兩分砲。而遊騎兵3A台灣投手黃暐傑則是投2局無失分。

胡智為今再第6局登板中繼，第7局連續挨姜正浩兩分砲，Pablo Reyes、JB Shuck各敲一發陽春彈，單局挨3轟失4分。胡智為第8局再被Will Craig敲帶有1分打點的二壘安打，印地安人3A最後以3：8輸球。

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總計胡智為4局用84球有57顆好球，被敲8安（包含3轟），失掉5分，送出5次三振、1次保送，防禦率升至6.54。

印地安人3A台灣投手胡智為。（資料照，美聯社）

遊騎兵3A對上太空人3A之戰，黃暐傑是在第3局緊急登板，對手無人出局攻占一、二壘，他先送出三振，但對下棒投出保送，讓對手攻占滿壘。黃暐傑被Myles Straw敲帶有1分打點安打，下棒Yordan Alvarez擊出滾地球出局，但讓球隊再丟1分，黃暐傑這時再出現保送，幸讓AJ Reed敲飛球出局，抓到該局第3個出局數。

黃暐傑在第4局繼續投球，先讓Nick Tanielu敲飛球出局，下棒Lorenzo Quintana敲安，但黃暐傑牽制一壘抓到跑者，最後讓Anibal Sierra敲平飛球出局，形成另類三上三下。而球隊終場以4：8輸球。

黃暐傑此戰2局用44球有25顆好球，被敲2安、投出2次保送，送出1次三振，防禦率仍是「0」。

張進德。（資料照，美聯社）

另外，印地安人2A台灣捕手朱立人、巨人2A捕手張進德今天同場先發較勁，印地安人2A終場以5：2獲勝。

朱立人4打數有1支二壘安打，跑回1分，目前打擊率為0.221；張進德則是單場2安，打擊率為0.130。此外，兩人今天都有上演盜壘阻殺，但張進德發生1次守備失誤。

朱立人。（資料照，今日美國）

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