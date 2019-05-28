網球》2019南瀛盃國際青少年錦標賽開打 15國好手參賽

2019年南瀛盃國際青少年錦標賽（J2）開打！即日起至6月2日在南市新營網球場登場，去年升格為二級賽事，今年高達15國頂尖好手參賽，歡迎民眾踴躍前往參觀。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕2019年南瀛盃國際青少年錦標賽（J2）開打！即日起至6月2日在南市新營網球場登場，去年升格為二級賽事，今年高達15國頂尖好手參賽，歡迎民眾踴躍前往參觀。

台南市長黃偉哲指出，南瀛盃國際青少年網球錦標賽自2009年舉辦迄今，從原來僅有8個國家選手參賽，到今年有15國選手參賽，大大提升南市國際能見度，對我國及南市的網球運動推廣有極大的助益。

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黃偉哲強調，南市網球運動深耕基層，全國中等學校運動會拿下3金3銀3銅佳績，尤其是高女組網球選手梁恩碩奪下3連霸，堪稱青少年網球女子組全國第一。

南瀛盃國際青少年網球錦標賽（J2）為國內青少年最高等級的賽事，也是亞洲區青少年5大賽事之一。參加本次賽會男子選手排名第一的菲律賓選手Arthur Craig PANTINO，也是世界男子排名第86名的選手，另外參加本次賽會女子選手排名第一的泰國選手Mia Napatt NIRUNDORN，是目前世界排名第88名的選手，也曾經創下世界排名前55名的記錄 ，比賽精采可期。

用心規劃舉辦的南瀛盃國際青少年錦標賽，今年承辦單位再次結合民間團體及贊助商共襄盛舉，讓更多國際友人認識台南。另大會賽事－會外賽，12及16歲及網球錦標賽也將於6月1日至2日在南市新營網球場開打。

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