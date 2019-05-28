強勢回歸！ 宜縣冬山國小躲避球隊相隔半世紀再嘗全國冠軍滋味

冬山國小全國賽摘冠後返校拉起「冬山再起，重返榮耀」紅布條。（圖由冬山國小提供）

［記者江志雄／宜蘭報導］重返榮耀！宜蘭縣冬山國小躲避球隊相隔半世紀後在全國賽摘冠，球員以速度、技巧及團隊默契克服體型劣勢，以9戰全勝，勇奪第20屆全國躲避球錦標賽男童組金盃，宣告「強勢回歸」。

躲避球在4、50年前的國中小學校園相當風行，冬山國小在1961到1963年，取得台灣省躲避球錦標賽3連霸，1967年又在省賽奪冠，締造輝煌紀錄，但往後50多年，始終與全國賽冠軍獎盃無緣。

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早期的躲避球比賽採25人制，20年前改為12人新制後，冬山國小重起爐灶，在宜蘭縣賽蟬連13次冠軍，雖然闖進全國賽，卻無法打入總決賽，學校老師莊錫虎3年前接下球隊總教頭，啟動集訓積極備戰，利用早自習、午休練習，有時犧牲假期與各校球員交流，歷經以賽養戰，戰力倍增，今年上半年橫掃北台灣多項賽事冠軍後，挑戰全國躲避球錦標賽。

「以小搏大！」本屆全國賽24日起在桃園小巨蛋舉辦3天，男童組39支參賽隊伍中，選手多半高大壯碩，冬山國小有些選手身高不到150公分，體型不如人，仍一路過關斬將，預賽到冠軍決定戰全勝，暌違52年之後，再度嘗到冠軍的滋味，締造宜蘭縣男童組近幾年最佳成績。

球隊奪冠後凱旅歸來，在校拉起「冬山再起，重返榮耀」紅布條，隊長羅博彥說，賽前訓練很苦，為了一圓全國冠軍夢，隊中所有選手咬緊牙關撐下來，現在如願登頂，一切努力都值得。

冬山鄉長林峻輔、鄉代會主席黃強呈等人，今天到冬山國小頒贈獎勵金，鼓勵小選手們再接再勵，校長江立強說，拔河隊的好表現，讓全校師生引以為榮。

第20屆全國躲避球錦標賽，冬山國小選手全力拚鬥9戰皆捷。（圖由冬山國小提供）

選手利用課餘時間訓練。（記者江志雄攝）

冬山國小躲避球隊相隔半世紀後奪下全國賽冠軍，讓全校師生與有榮焉。（記者江志雄攝）

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