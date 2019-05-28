法網》天后小威3盤逆轉開胡 集滿生涯800勝

小威廉絲集滿生涯800勝。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽，「高齡」37歲的小威廉絲（Serena Williams）揮別膝傷陰霾，初登場歷經3盤惡鬥，2：6、6：1、6：0大逆轉俄國迪亞琴科（Vitalia Diatchenko），23屆大滿貫女單冠軍有驚無險闖過首輪，也集滿生涯800勝。

曾3度法網封后的小威，去年產後復出，雖於溫布頓草地、美網硬地殺入決賽，卻都攻頂失利屈居亞軍；本季她更飽受傷痛所苦打打停停，羅馬紅土賽前才因左膝狀況，被迫休兵近兩個月，好不容易首戰奏捷，卻又舊傷復發而退出，連帶衝擊紅土大滿貫行情。

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第10種子美國天后的巴黎羅蘭加洛斯首秀，果然熱機過慢，失誤連連下被破發2次，草草丟掉首盤；直到次盤小威才如睡獅突醒，連保帶破3：0開局，儘管迪亞琴科勉強守住1局，接下來小威又展現強勢打法連下9局，包括決勝盤「送蛋」強勢逆轉。「身體上我感覺還不錯，確實最近經歷許多傷病。我不容易受傷，但自澳網扭到腳踝，一切都急轉直下。」賽後小威表示，一開始完全沒在狀況內，還好第2盤及時回穩，「我知道再怎麼樣也不會更糟了，我告訴自己，必須保持積極樂觀態度來面對，還好近來積極苦練也展現成效，硬是把頹勢翻轉過來。」

小威廉絲。（美聯社）

小威廉絲。（歐新社）

俄羅斯好手迪亞琴科。 （歐新社）

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