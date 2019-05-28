籃球》「把人找回來！」 新職業聯盟CBL百分百11月2日和平館開打

中華職籃大聯盟「CBL」籌備處28日舉行「媒體日」，秘書長唐旭鴻（右二）率團隊向外界說明聯盟籌組進度。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕職業籃球大聯盟CBL（Chinese Basketball League）今日對外揭開神秘面紗，聯盟確定百分百在11月2日於台北和平籃球館開打，並期待透過職籃成立，「把人找回來」重新讓台灣籃壇熱度提升。

職籃籌備處在2月2日已經向內政部登記，預計在台北和平館、新莊體育館、台中台灣體大體育館、高雄巨蛋。

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秘書長唐旭鴻是昔日台灣男籃國手負責籌備規劃者，目標為「做出改變，創造台灣籃球更大價值」。聯盟期待透過場館安排、電視轉播、行銷企劃、媒體文宣、球迷服務，初期由聯盟一手安排，加入職業的球團只需要負責各自行銷，一步一腳印把聯盟變得更完善。

職籃籌備處近期與金酒、裕隆等球團提報相關計畫，週四還會與富邦勇士球團碰面，只是尚未確定聯盟最終能有多少隊伍加入。

唐旭鴻樂觀看待，指出台銀、金酒、台啤參與職籃機率高，接下來會繼續展現誠意，「聯盟百分百在11月2日於台北和平籃球館進行開幕戰。」

職業籃球大聯盟CBL將在11月2日於台北和平籃球館開打。（資料照，記者廖振輝攝）

中華職籃大聯盟「CBL」籌備處28日舉行「媒體日」，秘書長唐旭鴻（右二）率團隊向外界說明聯盟籌組進度。（記者廖振輝攝）

秘書長唐旭鴻（右二）。（記者林岳甫攝）

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