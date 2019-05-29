田中將大先發戰教士 今日賽事預告與轉播

田中將大。（資料照，今日美國）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有兩場的賽事轉播，洋基將派出田中將大對上洛爾（Eric Lauer），這個系列賽前兩場都由洋基拿下，教士能否成功扳回一城呢？第二場則是天使對上運動家的比賽，運動家近期拉出了一波十連勝的高潮，大谷翔平所屬的天使能否擋下近況火熱的運動家呢？別錯過今天的轉播囉！

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中職也有兩場賽事轉播，第一場是由中信兄弟的艾迪頓對上Lamigo桃猿的尼克斯，第二場則是統一獅的施子謙對上富邦悍將的伍鐸，兩場比賽都精彩可期，記得收看囉！

日職將由王柏融所屬的火腿對上陳冠宇所屬的羅德，究竟哪一方能拿下勝利呢？別忘了鎖定轉播囉！

法網將迎來第四天的賽事，我國好手謝淑薇、詹詠然、詹詠晴都有機會在今天出賽，別忘了為我國好手加油打氣，記得鎖定轉播囉！

MLB

06:30 教士@洋基 民視、FOX體育

10:00 天使@運動家 FOX體育2台、3台

中職

18:35 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

18:35 統一獅@富邦悍將 WinTv綜合台

日職

17:00 羅德@日本火腿 FOX體育2台

法國網球公開賽

17:00 第四天 FOX體育、FOX體育3台

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