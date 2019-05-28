中職》王奕凱爆七次四壞球 伯納批主審好球帶

兄弟投手王奕凱週日生涯初先發，對統一獅投2.2局只被擊出2支安打，但是出現7次四壞球。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟新人左投王奕凱週日先發，投不完3局就出現7次四壞球，兄弟總教練伯納指稱主審（林金達）的好球帶太窄，而且對雙方投手不一致，伯納說：「我希望裁判可以看到這一篇。」

18歲的王奕凱週日生涯初先發，對統一獅投2.2局只被擊出2支安打，但是投出7次四壞球。伯納表示，如果裁判的好球帶正常，王奕凱有3個打席應該是三振，結果卻變成四壞球，這對年輕投手、特別是第1次先發，投球心情受影響非常大。

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王奕凱。（記者林正堃攝）

王奕凱和中繼3.1局的蔡齊哲都失3分，以2:6敗給獅隊。伯納表示，要不是好球帶影響，這6分有4分是可以不必丟掉的，比賽結果可能不一樣，今年裁判的好壞球都判得很有水準，週日這場比賽是他第1次看到主審改變了比賽結果。

當天獅隊先發投手潘威倫投6局只有1次四壞球，伯納表示，或許裁判已經很習慣潘威倫的投球，對他的好球帶比較正常，這是他看到的事實，不是憑空捏造，他希望裁判可以看到他說的這些話。

兄弟總教練伯納指稱主審（林金達）的好球帶太窄。（記者林正堃攝）

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