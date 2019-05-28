中國公開賽》以為會被打爆 彭王維意外逆轉世錦賽雙打銀牌

彭王維爆冷打敗日本雙打名將大島祐哉。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2019年中國公開賽今天在深圳開打，世界排名124的「桌球詩人」彭王維，在男單資格賽第二輪以4:1逆轉世界排名22的日本名將大島佑哉，爆出開賽以來最大冷門。

兩年前的中國公開賽，彭王維在64強戰以4:1扳倒當時世界排名41的中國好手梁靖崑，締造生涯最重大勝利，也讓他一戰成名。

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今天遭遇曾獲2017年世錦賽男雙亞軍、台北世大運男雙金牌的大島佑哉，彭王維首局雖以9:11失守，但次局起掌控大局，以11:9、11:7、11:5、11:7連下四城，這也是他生涯擊敗過世界排名最高的球員。

能擊敗日本第四高手大島佑哉，彭王維自己也覺得很驚訝，「這是我第一次跟他交手，之前常看他的比賽，覺得我們球風很像，今天主要是把節奏放慢，其他的也沒想太多。」

大島祐哉曾獲世界桌球錦標賽男雙銀牌。（取自國際桌總官網）

彭王維坦言並不知道大島佑哉的世界排名，只知道他排名滿前面的，也感覺自己可能會被打爆，沒想到會贏。

世界排名21的林昀儒，首戰也以直落四輕取西班牙的康提洛，下一輪將遭遇香港林兆恒。

38歲老將莊智淵首戰同樣以4:0輕取蘇格蘭的盧姆蓋伊，下一場將對決2015年世錦賽亞軍中國名將方博。

廖振珽也開出紅盤，直落四收拾荷蘭的特洛莫，下一場將碰上西班牙的羅伯斯。

今年首度在公開賽亮相的江宏傑，首輪以4:1大勝香港關文皓，但次輪以0:4不敵德國小將邱黨；世界排名38的陳建安也出師不利，首戰就以1:4不敵南韓新秀黃民夏。

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