桌球》江宏傑今年公開賽首度亮相 老婆小愛叮嚀他「享受比賽」

江宏傑。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年首度在公開賽亮相的台灣桌球好手江宏傑，今在2019年中國公開賽首輪大勝香港選艏，不過次輪卻不敵德國小將。賽後江宏傑受訪時表示自己闊別賽場許久，狀態還沒不佳，老婆福原愛賽前特別囑咐只要輕鬆參賽、享受比賽過程就好。

「台日桌球夫妻檔」江宏傑、福原愛在2016年結婚，婚後育有一愛女「Aila醬」（小小愛）。專注於相夫教女的福原愛隨後淡出乒壇，去年10月宣布退役，而江宏傑去年則都專注在日本職業桌球T聯賽上。

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上月3日喜迎第二胎兒子「kou君」（小小傑）後，江宏傑又再度重返賽場，今首度在巡迴賽亮相，參加中國公開賽，而他首輪以4：1大勝香港關文皓，但次輪以0：4不敵德國邱黨。

在首輪擊敗香港選手後，江宏傑接受中國媒體《中新社》採訪時表示，相隔一年多重回賽場，目前還抓不到比賽的節奏，自己賽前訓練和場上表現仍有些脫節，需慢慢適應。

「賽前小愛沒有給我任何壓力，讓我輕鬆比賽，盡力發揮就行，重要的是享受比賽。」江宏傑在接受採訪時說道，「她（福原愛）說能出去比賽就去比賽，不用壓力太大。小孩子在她身邊，她也很開心。」

江宏傑（左）與老婆福原愛。（資料照，翻攝自臉書）

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