日職》外國打者守備不能太差 日媒舉「台灣一朗」為例

兄弟象傳奇洋砲路易士（右）轉戰日職發展不順。（資料照，取自中職聯盟）





〔體育中心／綜合報導〕日本職棒球隊找來外國打者，無非希望貢獻長程砲火。然而，一旦守備太差，還是可能遭解雇，日媒回顧平成年代因守備太差遭火的洋將，中職前傳奇洋砲路易士也上榜。

日媒《AERA dot.》首先提及的是1990年大洋隊前洋砲邁耶爾（Joey Meyer），整季雖然轟出26發全壘打，打擊率0.275，卻因為腳程慢、臂力弱，連接球都有問題，即便擔任一壘手，最終因守備範圍太小，留1年就遭解約。

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邁耶爾打擊和守備還算在預料之內，日媒表示1997年從台灣挖角來的路易士「完全超出預料」。當時他以中華職棒打擊王、連3年打擊率超過0.350的光環來到日職巨人隊，被捧為「台灣的一朗」。

然而，路易士不僅在打擊沒發揮，擔任三壘手更是失誤連連，季中就遭下放二軍，然後解雇，留下39場0轟、打擊率0.237，無論是打擊或守備都完全超出預料之外。日媒認為，球隊找洋打來主要還是看棒子，但也凸顯能守備的洋將價值很高。

王柏融帶著台灣打擊王的名號來到日本，守備仍否複製中職金手套水準也是球迷熱議焦點。（資料照，記者陳志曲攝）

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