中職》守備「誤」事！兄弟二軍遭悍將完封中斷8連勝

富邦二軍未擊出打點，但利用中信二軍單局２次傳球失誤擊敗中信。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍開幕戰今在澄清湖棒球場登場，由兄弟二軍對上悍將二軍，兄弟此役慘遭悍將投手群輪番壓制，6局下單局發生2次傳球失誤送分，讓悍將兵不血刃吃下3分奠定勝基，最終就以0：3完封對手，也中斷兄弟二軍近期的8連勝。

悍將今天全隊雖然敲出7安打不過卻敲回任何打點，靠著對手單局2失誤送分取勝，捕手戴培峰3打數2安打表現最為亮眼，陳韋奇、王詩聰、石翔宇各跑回1分；兄弟方面，高宇杰4打數2安打，曾陶鎔4打數1安打，蘇緯達今天4打數沒表現還苦吞2次三振。

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富邦二軍石翔宇在６局下擊出內野滾地球，但中信二軍野手傳球失誤，富邦攻下２分。（記者黃志源攝）

富邦二軍戴培峰３打數擊２安打。（記者黃志源攝）

悍將先發投手黃奕志，今天主投5局無失分，送出1次三振2次保送，僅被敲2安，可惜隊友在6局下才吹起反攻號角，最後無關勝敗；中繼登板的羅華韋1局飆2K，最後收下本季首勝。

兄弟先發廖乙忠5.2局送出3次三振以及1次保送，被打4支安打，掉3分全不是責失，卻因隊友守備誤事，悲情承擔敗投。

富邦二軍先發投手黃亦志。（記者黃志源攝）

中信二軍先發投手廖乙忠。（記者黃志源攝）

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