日職》睽違29天敲長打！王柏融勝利打點助火腿2連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天主場迎戰羅德，王柏融和陳冠宇上演第二度「穀保內戰」，雖無緣從學長手中敲安，此役敲出睽違近1個月的長打，另貢獻勝利打點，率隊以4：3奪2連勝。

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羅德是王柏融最苦手的球隊，對戰打擊率僅0.111。對上前澤村賞名投涌井秀章，王柏融首局在得點圈有人擊出滾地球終結攻勢，沒能助隊率先攻分，羅德在2、3局合攻3分。

不過火腿在4下展開反攻，王柏融在中田翔敲安後，一棒擊出射牆的深遠安打，形成睽違29天的二壘打，也是傷後復出首支長打。火腿靠清宮幸太郎在內的適時二壘打，單局狂攻3分追平戰局。

5下火腿攻勢再起，大田泰示、中田翔連敲安打，王柏融在1出局一、三壘有人上場，擊出游擊滾地球，看似瓦解攻勢的雙殺打，卻靠腳程安全奔上一壘，幫助火腿超前比分。

大王勝利打點:

王柏融 併殺崩れで日本ハム逆転



ロッテ 3対4 日本ハム#chibalotte #lovefighters pic.twitter.com/fJGfc5K0UZ — 捨て垢 （@r2356102693g3） 2019年5月28日

落後1分的羅德，8下派出台灣左投陳冠宇，對上首名打者就是穀保學弟王柏融，僅花4球就以內野高飛球抓出局數。這是兩人隔45天再度對決，前次陳冠宇讓學弟敲左外野飛球出局。

解決學弟的陳冠宇，雖被敲1支安打，但先三振火腿重砲清宮幸太郎，再以外野飛球結束半局，投20球中繼1局無失分，防禦率降至0.93，不過羅德反攻無望，終場以1分差輸球，終止2連勝。

王柏融總計4打數，貢獻1安打1得分，外帶致勝的1分打點，打擊率略降至0.277。

千葉羅德隊陳冠宇中繼1局無失分。（資料照，記者陳志曲攝）





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