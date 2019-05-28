高球》黃郁評67桿傲視群芳 泰國17歲小將65桿領先群雄

台灣小將黃郁評67桿暫列第一。（高協提供）

〔體育中心／台北報導〕2019第29屆台灣業餘高爾夫錦標賽28日在南投南峰球場揭幕，17歲的泰國選手范才（Vanchai Luangnitikul）第一回合展現水戰天分，抓7隻小鳥，1隻老鷹丶另有兩次柏忌，以65桿領先群雄；新北穀保家商黃郁評在女子組傲視群芳，以67桿暫居第一。泰國隊在團體賽也是來勢洶洶，男子組135桿單獨領先，女子組144桿與我國暫列第一。

年僅17歲的范才去年曾參加亞運和青年奧運，被視為泰國新生代好手，他在雨後更添自信，獵殺一隻老鷹，成為脫穎而出的關鍵。范才表示，他喜歡雨中比賽的感覺，而且過去的經驗往往遇水則發，雨一直帶給他好運。

請繼續往下閱讀...

泰國選手范才65桿暫列第一。（高協提供）

台灣高球業餘錦標賽今（28）日開幕時風和日麗，等到近午時分大雨和濃霧齊降，形成『霧鎖南峰』的奇特景觀，比賽因而暫停90分鐘，不過這場大雨對成績影響並不大，共有男子18人、女子6人低於標準桿72桿。我國的許育成、廖煥鈞67桿在男子組並列第二，楊斐茜69桿在女子組暫居第二。

由范才和諾帕拉組成的泰國男子隊以桿總和135桿，7桿之差，領先洪昭鑫跟劉永華組成的台灣隊。香港的伍城鋒、許龍一及馬來西亞的Kanavathi 和Madzri均以143桿暫列第3。女子團體賽我國由安禾佑及吳純葳代表，與泰國的阿塔雅和娜塔莉塔同為144桿。

台灣安禾佑暫並列第三。（高協提供）

作為女子衛冕者阿塔雅今天打出74桿，名列女子個人第18，表現平平，反而是她的隊友娜塔莉塔70桿，與安禾佑並列女子個人第三，鋒頭更健。泰國隊在2017年台灣業餘高爾夫錦標賽，曾囊括女子個人，男、女團體3項冠軍，本屆賽事首論泰國依舊表現強勢。

上個月贏得台日韓睦鄰盃女子個人、團體雙料冠軍的韓國女將李藝媛、徐宇貞分別打出71及75桿，暫列第5及第22，尚未打出最佳水準，合計146桿暫居女子團體第三。

由於這場比賽同時也是108年下半年第二期國手選拔，通過第一期選拔的選手，有備而來，均使出渾身解數，也呈現另一種形式的競爭。

上週在第一期國手選拔賽（夏季賽）名列前茅的王文暘、劉永華均以69桿，暫居男子組第4，其中劉永華曾獲2017年台灣業餘高球男子冠軍，還是男子組的衛冕者。夏季賽女子組總冠軍安禾佑70桿，暫居第三，仍舊維持高檔，反而是男子總冠軍洪昭鑫73桿，表現平平。

台灣楊斐茜暫列第二。（高協提供）

泰國娜塔莉塔暫並列第三。（高協提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法