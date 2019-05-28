NBA》前騎士主帥人氣高！火箭、鵜鶘傳都想找他

前騎士主帥泰倫魯（右）無緣當湖人教頭，不過頂著總冠軍教練光環，人氣依舊不低。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年10月底遭到開除的前克利夫蘭騎士隊教練泰倫魯（Tyronn Lue），原他有望能掌湖人隊兵符，不過最後卻因合約沒共識導致談判破裂。而今《The Athletic》記者爆料，火箭和鵜鶘都希望能找他來當首席助教。

《The Athletic》知名記者Shams Charania稍早指出，火箭在泰倫魯被騎士隊解僱不久後就向他伸出手，提供他助理教練職位。火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）合約將於明年到期，雖然不確定火箭是否會與他續約，不過丹東尼日前表達強烈意願，想要繼續執教火箭，泰倫魯想扶正的機率恐怕不高。

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而除了火箭外，Charania指出泰倫魯和鵜鶘同樣也維持聯繫，他和鵜鶘總教練詹崔（Alvin Gentry）在 2013-14賽季，都曾是快艇瑞佛斯（Doc Rivers）教練團的成員，然而鵜鶘的情況也跟火箭差不多，都是找泰倫魯擔任助教，不過Charania也表示，泰倫魯目前似乎仍是希望能以總教練的身份重返NBA。

雖然火箭、鵜鶘都傳出想網羅泰倫魯當助教，不過他仍希望以總教練身分回歸NBA。（資料照，法新社）

泰倫魯在2016年扶正為騎士隊總教練，執教第一年就與詹姆斯（LeBron James）合力奪冠，連3年打進總冠軍戰，本季開季6連敗後被開除，在騎士執教3季累積61勝20敗。

而先前泰倫魯雖然傳出有望能去洛杉磯擔任湖人主帥，但湖人開出3年合約，和想要5年合約的泰倫魯，無法達成共識，雙方談判也破裂，湖人最後則找來曾執教過溜馬、魔術的沃格爾（Frank Vogel）執掌兵符。

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